السيطرة على حريق داخل ورشة نجارة بالشرقية دون إصابات

اندلع حريق هائل داخل ورشة أخشاب بالطابق الأول في منزل من ثلاثة طوابق بقرية الشبانات التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء على الفور، إلى موقع الحريق بالقرية فيما نجحت في إخماد النيران.

نشوب حريق بمنزل

وأشارت التحريات إلى نشوب حريق بورشة أخشاب بطابق أرضي بمنزل مكون من 3 طوابق دون خسائر بشرية، بقرية الشبانات بجوار مسجد العرب بجوار مسجد العرب دون وقوع خسائر بشرية وجر تحرير محضر بالواقعة.

مصرع شاب إثر سقوطه من ارتفاع مبنى شاهق

في سياق متصل شهدت مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مصرع شاب يبلغ من العمر 30 عاما، إثر سقوطه من ارتفاع مبنى شاهق كان يعمل به ضمن أعمال البناء، إلًا انه اختل توازنه وسقط أرضا، فيما دفعت هيئة الإسعاف بمرفق من سياراتها لنقل الجثة لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان والتحفظ على الجثمان لحين التصريح بالدفن.

كان قد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة لتسليمه لذويه.