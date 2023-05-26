خريطة قطع المياه وإعادة ضخها في 4 محافظات.. تعرف على المناطق والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركتي القليوبية ودمياط، وإعادة ضخها بمحافظتي بني سويف والمنيا.

قطع المياه لمدة 12 ساعة بالقليوبية

ووفقا لبيان صحفي، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم، وحتى الساعة 12 من ظهر الغد نظرا لأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرية.

أسباب قطع المياه عن مدينة دمياط

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في بيان لها، قطع المياه عن مدينة دمياط لمدة 11ساعة اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم وحتى الثامنة من مساء الغد بسب أعمال صيانة المحول الخاص بمأخذ محطة مياه دمياط بمعرفة شركة الكهرباء.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.

عودة المياه بمدينة بني سويف

وفي بني سويف، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عودة المياه قبل قليل إلى مناطق، «ديوان عام المحافظة، المستشفى التخصصي، نادي القوات المسلحة، مستشفى النفسية، شارع بني عطية»، بعد الانتهاء من أعمال ربط خط 6 بوصات بالمدينة.

الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بمأخذ المعصرة

وفي المنيا انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة الدورية بمأخذ المعصرة وعودة المياه إلى مدينة ملوي، جنوب المحافظة.

فيما طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر سكان تقسيم المدارس بجوار مدرسة الصناعة بنين وسكان تقسيم الجبل الشمالي تقديم طلبات لتوصيل الخطوط على شبكة المياه الجديدة تحت إشراف الشركة، لافتة إلى أن الطلبات تقدم بمقر خدمة العملاء بالشركة وسيتم غلق باب التقديم خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإعلان.