تعيينات شركة المياه والصرف الصحي بالدقهلية.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بالعمولة، وفقًا للإعلان رقم 4 لسنة 2022.

رابط معرفة نتيجة المتقدمين لشغل الوظائف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، هذا الرابط، الذي يمكن من خلاله، أن يتمكن الأشخاص من التقديم على شغل وظيفة محصل بالعمولة بالمراكز الآتية «مدينة المنصورة - مركزي المنصورة ومحلة دمنة - المطرية - المنزلة»، وفقًا لإعلان المسابقة رقم 4 لسنة 2022.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف

وكشفت شركة مياه الشرب، عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل وظيفة محصل بالعمولة، وفقًا للإعلان رقم 4 لسنة 2022، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله.

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

- ألا يزيد السن في أول يناير من عام 2023 عن 35 عامًا.

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم عند استلام العمل من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمدًا ومختومًا بختم الجهة، وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش، وألا يكون ضامنًا لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر، بعد إقفال الدورة ويصرف بدل انتقال وفقًا لأحكام العقد.

- أن يقبل المتقدم العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة، وفي أي فرع من فروع الشركة.