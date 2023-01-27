«شعبة البلاستيك» بالإسكندرية: الأكياس أحادية الاستخدام لا يعاد تدويرها بسبب التكلفة

تسعى الدولة المصرية للتخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفعلت استراتيجية وطنية لتنفيذ ذلك، إلى جانب تفعيل مبادرة محافظة الإسكندرية مبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية»، للحد من استخدام هذه الأكياس على هامش، قبل إطلاق مؤتمر قمة المناخ، نوفمبر العام الماضي نظرًا للأضرار البيئية التي تسببها، خاصة عند إلقاءها في البحر ما يسببه في إيذاء الكائنات البحرية، لكن هذا يثير بعض التساؤلات حول هل الأكياس البديلة سيكون سعرها أغلى من البلاستيكية أحادية الاستخدام، ولماذا لا يتم إعادة تدوير هذه الأكياس، وما هو مصير البلاستيك مستقبلا؟ وتتم الإجابة على هذه الأسئلة في السطور القادمة.

يوجد اتجاه لإعادة تدوير البلاستيك في مصر وجميع دول العالم، بحسب ما قاله إبراهيم محمد أبو الحسن، رئيس شعبة منتجات البلاستيك بالغرفة التجارية في الإسكندرية، لـ«الوطن» مضيفًا أنه له مردود اقتصادي لهذه الدول، حيث أن المواد البتروكيميائية المصنوعة منها البلاستيك ستندر في العالم كله، ولذلك يتم إعادة تدويره، لكن لا يستخدم في التغليف الغذائي أو صناعة لعب الأطفال، موضحًا أنه لا يتم إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لأن تكلفة الإعادة أغلى من شراءه بيور، مشيرًا إلى أن رفع سعر هذه الأكياس سيشكل عبئ على المستهلك.

أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام خلال 20 سنة

وتتحلل أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام خلال نحو 20 سنة، بحسب ما أوضح «أبو الحسن» لـ«الوطن»، متابعًا أنه يوجد اتجاهين للتخلص منها، الأولى تتمثل في إضافة مواد في بدرة صناعة الكيس تساعد على تحلله بسرعة في مدة تتراوح بين شهر و6 شهور، والجهة الثانية هي الحد من استخدامها تمامًا، مفضلا الأخير، مضيفًا أن شعبة البلاستيك تعمل على هذا الاتجاه ليتم الحد نهائيًا من استخدام هذه الأكياس في 2025.

وبدأت سلاسل تجارة في استخدام الأكياس البديلة المصنوعة من القماش أو الأوراق أو البلاستيك المعالج الذي يذوب في الطبيعة بحسب ما ذكره «أبو الحسن» لـ«الوطن»، موضحًا أن هذه الأكياس تكون أغلى بشكل بسيط من نظيرتها البلاستيك أحادية الاستخدام، متابعًا أنه يوجد اتجاه من الدولة لتدعيم فرق التكلفة.

البلاستيك يدخل في صناعة الملابس والسيارات

وتابع أن البلاستيك أحادي الاستخدام سيتم القضاء عليه، لكن من الصعوبة التخلص من البلاستيك بشكل عام، قائلا «البلاستيك بيدخل في كل حاجة في حياتنا»، مضيفا أن البلاستيك يدخل في صناعة السيارات والملابس المقاومة للرصاص.