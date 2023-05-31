في اليوم العالمي للإذاعة.. آمال العناني: قدنا حملات لإنشاء مشروعات قومية

بصوت إذاعي جميل ولغة رصينة لا تحيد فتحت الإذاعية آمال العناني صندوق ذكرياتها مع الإذاعة لـ«الوطن» بمناسبة الاحتفال بعيد الإذاعة، وروت تجربة فريدة من نوعها لدور الإعلام في تنمية المجتمع، نتج عنها مشروعات قومية غيرت معالم المكان والإنسان.

بداية الرحلة

عن بداية عملها تروي المرأة الملقبة بـ «أم الإذاعيات المحلية» مدير عام إذاعة القاهرة الكبرى الأسبق، ومن مؤسسي إذاعة القاهرة الكبرى والبرامج المحلية بمصر، أنها كانت تحب الإذاعة منذ صغرها في المدرسة، حيث كانت تقدم الإذاعة المدرسية.

خلال يومها الأول التقت رئيس الإذاعة الراحل عبد الحميد الحديدي كشف لها عن إعجابه بشخصيتها، كونها لم تطلب مساعدة أحد أقاربها بالإذاعة، ويدعى محمد عبدالقادر مدير الشؤون السياسية لتعيينها والذي فوجئ بوجودها بمكتب رئيس الإذاعة وقتها، وعبر عن إعجابه بوصفها شخصية قوية تسعى لاثبات نفسها دون طلب العون، بحسب رواية «العناني».

برامج جماهيرية عن الأسرة

وبعد أسبوع من التعيين طلبتها الإذاعية ليلى عجرمة لتشاركتها تقديم برامج الأسرة لتبدأ الانطلاقة، إذ اعتبرت الإذاعية آمال العناني أن دراستها الجامعية لعلم النفس وعلم الاجتماع ستكون بمثابة جواز السفر للتعامل مع الجماهير كافة بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية ببرامجها الجماهيرية، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تقديمها لعدد كبير من البرامج الناجحة بمجال الأسرة.

دور دراستها في حياتها المهنية

وتروي «العناني» في حديثها لـ«الوطن»، أنها تؤمن بمخاطبة الجمهور بعيدًا عن حوائط الأستديوهات، ومكنتها دراستها من التعامل مع الجماهير على اختلافهم، فتعاملت مع الفلاحة التي كانت تغسل بالترعة قديمًا والعاملة بالمصنع الطالبة الجامعية والسيدة التي تعمل من أجل تربية أبنائها.

تنظيم الأسرة

وارتبط أسم الإذاعية آمال العناني منذ بداية عملها الإذاعي بالبرامج التنموية، فعمدت من خلال برامجها إلى إطلاق عدد من الحملات التي تستهدف توعية المواطنين بقضايا الأسرة على رأسها تنظيم الأسرة، وحصدت بسببها العديد من الجوائز المحلية والدولية، ومنها جائزة من صندوق الأنشطة السكانية من اليونسكو بجينيف.

أنيس منصور أبرز ضيوف برنامج طريق السعادة

وعن برامجها تذكر آمال أنها تستهدف في اختيارها لأسماء برامجها أن يكون الاسم جذاب دون مباشرة، كبرنامجها الشهير طريق السعادة، الذي كان يتضمن عدة فقرات عن الدراما والشعر والزجل والأغنية وهو من أوائل البرامج التي أستخدمت التليفون في تسجيل الحوارت، متضمنة الدعوة لتنظيم الأسرة بصورة غير مباشرة، مشيرة إلى أن أبرز ضيوفه كان الراحل أنيس منصور الذ كان يكتب افتتاحية البرنامج أنه بعد نجاحه انتشر الاسم على اللافتات والإعلانات بالمحال التجارية بالمحافظات.

مشروعات قومية بدأت من الإذاعة المصرية

وتكشف آمال العناني في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن العديد من المشروعات القومية كان شرارتها الأولى من الإذاعة المصرية، وأبرزها متحف الحضارة، إذ أن فكرة التخلص من القمامة التي كانت تحتل هذه المنطقة جاءت إليها بعد تسلمها منصبها مدير عام لإذاعة القاهرة الكبرى، فعرضت الفكرة على المحافظ بأن تقوم بحملة إعلامية لمناشدة رجال الأعمال بالمساعدة بالسيارات والأوناش، غير أنه لم يكن متحمسًا للفكرة، وبعد ترك منصبه بعدة أشهر وتولي المحافظ الدكتور محمود الشريف قبل توليه منصب وزير التنمية المحلية، سريعًا ما تحمس للفكرة.

حملات إعلامية تنموية

وبدأ الإعلام بأداء دوره بحملة كبيرة وبدأ العمل على الفور واستغرق إزالة القمامة ما يقرب من عام، إذ أن هذا المكان ظل يستقبل قمامة القاهرة لأكثر من 100 عام، حتى أصبحت كالجبل المتحجر وكانت تشتعل بها الحرائق نتيجة تفاعل القمامة العضوية، إضافة إلى أنها أصبحت مكان لتجمع المنحرفين ومنبع للأوبئة.

بدء المشروع بمساندة الإذاعة

بدأت الحملة الإعلامية بالتزامن مع جهود المحافظة واستجاب للحملة عددًا من رجال الأعمال بالمساهمات المالية أو المساهمة بإزالة القمامة بالسيارات والأوناش، ليتم إنشاء محل منه عمارات رائعة ساهمت في حل مشكلة الإسكان، ونادي وبيت الحضارة ليتم تتويج المنطقة بمتحف الحضارة، وتستبدل البحيرة التي كانت وباء ومرتع للجراثيم ليصبح مكان سياحي رائع ورمز لمصر.

الملح اليودي

ومشروع قومي آخر لعبت في الإذاعة دور المشخص والمعالج، بحسب ما ذكرت «آمال العناني»، فبعد توليها منصب رئيس شبكة الإذاعات المحلية، لاحظت خلال زيارتها لمحافظة الوادي الجديد زيادة نبة الإصابة بالغدة الدرقية وزيادة حالات الإجهاض بين السيدات، ومن خلال برنامجها صالون القاهرة استضافت مدير الشئون الطبية ومحافظ الوادي الجديد وعدد من المسؤلين لمناقشة الامر، فأجمعوا أن السبب هو نقص اليود بسبب الطبيعة الصحراوية للمحافظة وبعدها عن البحر.

التشخيص والعلاج للمشكلات

لم يقف دور الإذاعة على تشخيص المشكلة بحسب ما أكدت «العناني»، إذ ان تم اجراء مقابلات مسؤلين بالتموين والصناعة، لمناقشة كيفية حل المشكلة، وتوصلوا لوضع اليود برغيف الخبز، غير أن التجربة لم تلقى قبول من المواطنين لتغي طعم رغيف الخبز، وبعد عدة تجارب اخرى والإستعانة بالمركز القومي للبحوث تم الاستقرار على وضعه على الملح، خاصة وأنه يتم استخدامه يوميًا بالطعام، ويتناوله كل أفراد الأسرة، وبالفعل نتج عن هذه الجهود ظهور الملح اليودي، الذي انتشر بالأسواق فيما بعد.

تكريم بمناسبة عيد الإذاعة

وأعربت الاذاعية القديرة آمال العناني عن سعادتها بتكريمها أمس من قبل الوزير حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمناسبة عيد الإذاعة، كاشفة عن مطالبته لعدد من الإذاعيين بالعودة لتقديم برامجهم على مدار الشهر بمناسبة أعياد الإعلاميين ليقدموا لنموذج للإذاعيين الشباب عن البرامج ذات المحتوى الهادف.