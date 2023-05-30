كيفية حصول الأجانب على تراخيص العمل في مصر.. كتاب استرشادي يوضح

أصدرت وزارة القوى العاملة كتابا استرشاديا، يتضمن الضوابط، والقواعد لنظام عمل الأجانب داخل البلاد، بجميع منشآت القطاع الخاص، وكيفية حصولهم على تراخيص عمل الأجانب، وفقا لما نصت عليه مواد قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003، وهو المعروف بقانون العمل الموحد.

إصدار التراخيص وفق قوانين العمل في مصر

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي، الضوابط والقواعد التي ضمها الكتاب الاسترشادي لوزارة القوى العاملة، حول كيفية حصول الأجانب على تراخيص العمل في مصر، التي جاءت وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد على النحو التالي:

1- أن يقدم طالب استقدام العمالة الأجنبية، طلبا ورقيا، بذلك مرفق به جميع المستندات المطلوبة عن صاحب العمل، وعن الأجنبي الذي سيلتحق بالعمل داخل البلاد.

2- ترد وزارة القوى العاملة على الطلب بعد فحصه في غضون 48 ساعة من تقديمه.

3- يسدد صاحب الطلب رسوما مالية قدرها 1000 جنيه.

4- يعفى من الرسوم كل من الفئات التالية «حاملو الجنسية اليونانية- الجنسية الفلسطينية- الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط- المعفون طبقا لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها».

5- بعد الحصول على موافقات وزير القوى العاملة، واستكمال كل الأوراق المطلوبة، يتم تقديم كل الأوراق لمديرية القوى العاملة المختصة بترخيص عمل الأجانب وهي على النحو التالي:

تراخيص عمل الأجانب في قطاع البترول

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول.

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

على أن تكون جهة المتابعة هي مديرية القوى العاملة المختصة، التابع لها الشركة أو المصنع، أو إدارة الترخيص في العمل للأجانب بديوان عام وزارة القوى العاملة.

6- سحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات الآتية: «إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وفي الحالات التي تمس الأمن القومي».

7- مدة سريان الترخيص سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.