زفاف ملكي بحضور عالمي.. تعرف على نسب ولي العهد الأردني

يحتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بحفل زفافه على خطيبته السعودية رجوة آل سيف، غداً الخميس، وسط أفراح مستمرة في المملكة، بحضور لفيف من رؤساء وملوك وقادة من مختلف دول العالم.

وقبل ساعات من موعد الزفاف الملكي، تساءل البعض عن نسب ولي العهد الأردني، الذي يعود للنبي محمد، ولماذا يطلق على الأردن المملكة الهاشمية؟.

نسب نبوي شريف لولي العهد الأردني

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فإن نسب ولي العهد الأردني يعود إلى النسب النبوي، فهو ابن الملك عبد الله الثاني، المنتمي للجيل الثالث والأربعين من أبناء فاطمة بنت محمد، وزوجها علي بن أبي طالب، من طريق ابنهما الحسن بن علي.

تفاصيل النسب النبوي الشريف

ووفقاً لتقارير أردنية، فإن ولي العهد الأردني هو الحسين بن عبد الله بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون بن محسن بن عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسن بن محمد أبو نمي الثاني بن بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان بن رميثة بن محمد أبو نمي الأول بن الحسن بن علي الأكبر بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبدالله بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبدالله الرضى بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي.

ماذا درس ولي العهد الأردني؟

وأنهى ولي العهد الأردني دراسته في مدرسة «كينجر أكاديمي» في الأردن عام 2012، ثم درس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب دراسته العسكريةً في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.