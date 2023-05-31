«القوى العاملة» تعلن عن 3687 وظيفة خالية في 12 محافظة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 3687 فُرصة عمل في 12 محافظة، حيث أعلنت الوزارة تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص لشغل عدد من الوظائف في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيو المقبل.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وفي السطور التالية نعرض تفاصيل الوظائف المتاحة.

تفاصيل فرص عمل متاحة

وتأتي فرص العمل المتاحة وفق المعلن عنه من قبل وزارة القوى العاملة في بيان لها تم نشره عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتتوافر فرص العمل الجديدة، في 12 محافظة، هي القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء.

التخصصات المطلوبة

والتخصصات المطلوبة هي:

- مهندسو ميكانيكا وإنتاج وكهرباء واتصالات.

- مياكترونيكس.

- محاسبين.

- مندوبو مبيعات.

- عمال إنتاج.

- عضو فريق.

- مندوبو توصيل.

- أخصائيون اجتماعيون.

- مدرسون في جميع التخصصات.

- أخصائيو تسويق وتمويل.

- سكرتارية.

- أفراد أمن بمواقع مميزة.

- مشرفو رياض أطفال.

- كل التخصصات الفندقية.

- مهن التفصيل والخياطة.

- فنيون.

- سائقون.

- عمال نظافة.

- عمال زراعيون وتخصصات أخرى.

وعلى من يرغب في التقديم لهذه الوظائف الذهاب إلى مقر وزارة القوى العاملة، أو المديريات التابعة للوزارة في كل المحافظات.