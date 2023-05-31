«نفرح بالحسين».. كيف تحتفل المملكة بزفاف ولي العهد الأردني؟

احتفالات متنوعة تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية، في مختلف محافظاتها، بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الأردني، حيث زينت الشوارع والعديد من الأماكن بالأنوار، مما بث أجواء من البهجة والسرور في كافة أرجاء المملكة.

احتفالات الشعب الأردني بالأمير الحسين

يأتي الاحتفال بحفل زفاف ولي العهد الأردني تحت شعار «نفرح بالحسين» في مختلف المحافظات، إذ أضاءت وزارة الأثار عددًا من المواقع الأثرية احتفالاً بالحدث بالمنتظر في المملكة، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» في تقرير لها قبل قليل، أنه «احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة آل سيف، دائرة الآثار العامة تضيء العديد من المواقع الأثرية المنتشرة في جميع محافظات المملكة».

إضاءة ذات طابع خاص لهذه المواقع، يتناسب مع هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الأردنيين، حيث ستستمر إضاءة المواقع من الساعة السابعة مساءاً ولغاية السابعة صباحًا، وفقا لما ذكره مدير عام دائرة الآثار العامة، فادي بلعاوي.

حفلات ومنح دراسية

ونظمت لجنة المرأة في بلدية مادبا الكبرى، بالتعاون مع مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب، على أرض المدينة، احتفالاً بمناسبة زفاف ولي العهد، شارك فيه نحو 400 سيدة من محافظة مادبا ولواء ذيبان، إذ شمل الحفل على أغان وطنية، ورقصات شعبية وتراثية، تخلله حفلة الحناء الخاصة للسيدات قبل الزفاف، والمتعارف عليها في أعراس الأردنيين.

لم تقتصر احتفالات الأردنين بحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين على هذه الأحداث، ولكن أيضا نظمت وزارتا السياحة والشباب حفلاً شعبياً بمناسبة زفاف ولى العهد الأردني، وذلك باستاد عمان الدولى بالعاصمة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف من أبناء الشعب الأردنى والجاليات العربية، وكان في الحفل عدد من الفنانين والمطربين العرب، منهم تامر حسني وأحمد سعد.

كما أن نظمت جامعة الشرق الأوسط احتفالا بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني، تضمن فقرات غنائية وقصائد شعرية، عبرت عن فرحة أسرة الجامعة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، كما أعلنت جامعة الزرقاء عن تخصيص 10 منح دراسية ابتهاجاً بزفاف ولي العهد.