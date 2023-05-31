عضو التنسيقية: المعلم أهم عنصر في المنظومة التعليمية ويجب تطويره

قالت الدكتور صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، تجوب مصر وتتحدث مع المواطنين لإعداد مقترحات وأوراق عمل في الجوانب كلها.

تحسين أوضاع المعلمين

وأضافت خلال استضافتها في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التعليم من أهم القضايا، والعملية التعليمية تتكون من الطالب والمعلم والمدرسة والمناهج وأولياء الأمور، ورأينا أن أهم ما يجب التركيز عليه هو المعلم وتحسين أوضاعه لأنه من أقل المهن أجورا.

وأوضحت أن التنسيقية طالبت بإعادة هيكلة الأكاديمية الوطنية لتدريب المعلمين، وذلك يرجع إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير الأدوات والمناهج والامتحانات ودخول التابلت للمدارس، لكنها تعثرت لأن المعلم لم يكن مؤهلا بالقدر الكافي للتعامل مع المنظومة الجديدة.

الشراكة بين القطاع الخاص والتعليم الفني

ولفتت إلى أن التعليم الفني به 1690 مدرسة ويخدم كل قطاعات الصناعة، والمناهج لا تواكب التطورات التكنولوجية، وخريج التعليم الفني لا يجد ضمانة للتوظيف حتى أوائل المدارس الفنية يتركون تخصصاتهم ويعملون في تخصصات بعيدة عن مجالهم، وهذا تسرب، أيضا النظرة المجتمعية للتعليم الفني تضعه في مرتبة متدنية وهناك استراتيجية لتغيير هذه النظرة.

وتابعت أن الشراكة بين القطاع الخاص والتعليم الفني تضمن التوظيف، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مصانع صغيرة أو ورش داخل المدارس الفنية، تقدم منتجات خاصة بنوعية دراسة المدرسة.