حكاية الطالب المتهم بالتعدي على صديقه في شبرا.. بدأت بمزاح وانتهت بـ«كتر»

وصلة مزاح بين الأصدقاء عقب أداء الامتحان بإحدى المدارس الثانوية الفنية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، قبل أن تبدأ المشاجرة بين أحد الطلاب وصديقه، يخرج الطالب سلاح أبيض «كتر» كان بحوزته، ويعتدي على زميله، محدثا إصابته التي كادت أن تنهي حياته، لولا تدخل الحاضرين وإنقاذه.

طعنة وجرح بالوجه

بدأت المشاجرة بعد أن تطور المزاح، ليفاجئ أحد الأصدقاء الآخر، ويأتي من خلفه ويطعنه بسلاح أبيض «كتر» بالوجه، وطعنة بالكتف، وتأتي سيارة الإسعاف لتنقذ المجني عليه من الموت، وتنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ضبط المتهم

ورد بلاغ لقسم شرطة شبرا الخيمة بمدرية أمن القليوبية، من طالب مصاب بجرح قطعي بالوجه، بتضرره من زميله، لتعديه عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسلاح أبيض «كتر»، وباجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الطلاب صديقه بالمدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وجرى تحرير محضر الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

العقوبة القانونية

وقال المحامي محمود عبد الله، إن العقوبة المتوقعة عل المتهم بالشروع في قتل صديقه بشبرا الخيمة: «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.