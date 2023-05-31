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إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023

كتب:

سلامة عامر
09:55 م | الأربعاء 31 مايو 2023
أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة

هنأ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أوائل الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 255 طالبا، وحصلوا على الدرجات النهائية 280 درجة.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2022- 2023، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85.17%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا، وإجمالي الناجحين 159726 طالبا.

ووصل عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا.

نسب نجاح الطلاب 

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91.67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.