أعلنت مديريات التربية والتعليم توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 والمجموع الكلي فضلًا عن درجات النجاح في مختلف المواد سواء للترم الأول أو الثاني وكلا الترمين معًا، بالإضافة إلى المواد التي لا تضاف للموضوع والمواد المضافة، حيث أعلنت بعض المحافظات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بينما لم تعلن عنها باقي المحافظات حتى الآن.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 والمجموع الكلي بالمحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية من كام؟

وفيما يخص الإجابة على الطلاب والطالبات حول نتيجة الشهادة الإعدادية من كام؟ فإنّ مديريات التربية والتعليم كانت قد أعلنت في وقت سابق، توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 والمجموع الكلي، فإنّ إجمالي مجموع الصف الثالث الإعدادي يبلغ 280 درجة مُقسمة مناصفة على الترمين، ليصبح مجموع الترم الأول 140 درجة، والترم الثاني 140 درجة.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وفيما يخص توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 لكل مادة فإنّه يأتي كالتالي:

توزيع درجات اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي 2023.. يبلغ 80 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني. توزيع درجات العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023.. يبلغ 40 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني. توزيع درجات اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي 2023.. يبلغ 60 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني. توزيع درجات الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي 2023.. تبلغ 40 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني. توزيع درجات الجبر الصف الثالث الإعدادي 2023.. تبلغ 30 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني. توزيع درجات الهندسة الصف الثالث الإعدادي 2023.. تبلغ 30 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

وفيما يخص توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني فإنّ المجموع الكلي للترم الثاني فقط يبلغ 140 درجة مقسمًا على 40 درجة للغة العربية، و20 درجة للعلوم، و30 درجة للغة الإنجليزية، و20 درجة للدراسات الاجتماعية، و15 درجة للجبر، و15 درجة للهندسة.

هل الحاسب الآلي يضاف إلى المجموع 2023

وطرح العشرات من الطلاب أسئلة حول هل الحاسب الآلي يضاف إلى المجموع 2023 الصف الثالث الإعدادي؟ فضلًا عن الرسم من كام؟ وهي المواد الغير مضافة للمجموع حيث يبلغ مجموع الحاسب الآلي 20 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني، و20 درجة للتربية الفنية مقسمة على الترمين، و40 درجة للتربية الرياضية، و40 درجة للتربية الدينية مقسمين على الترم الأول والثاني.