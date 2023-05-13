تفاصيل حجز المقابر في مدينة 15 مايو.. للمسلمين والمسيحيين

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في جهاز مدينة 15 مايو التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، أن حجز المقابر للمسلمين والمسيحيين، مستمر حتى يوم 27 من شهر مايو الجاري.

ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل الحصول على مقابر المسلمين والمسيحيين في مدينة 15 مايو، والشروط وخطوات التقديم، وفقا لما حددته الهيئة.

تفاصيل مقابر في 15 مايو

- يوجد 489 قطعة أرض مقابر مسلمين، بمساحة تصل إلى 40 متر مربع للقطعة الواحدة.

- يوجد 44 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة تصل إلى 30 متر مربع للقطعة الواحدة.

- على من يرغب في التقدم للحجز شراء كراسة الشروط من جهاز مدينة 15 مايو، مقابل مبلغ قدره 299 جنيه للكراسة الواحدة.

- تُقدم الأوراق المطلوبة واستمارة البيانات اللازمة بالكراسة حتى يوم 27 مايو في مواعيد العمل الرسمية بجهاز المدينة الخاص بـ 15 مايو.

- على المتقدم سداد 30 ألف جنيه للحجز مع استمارة الحجز.

شروط التقديم على مقابر 15 مايو

ولكي يتم حجز مقابر في مدينة 15 مايو، حددت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان شروط مُعينة، لابد من توافيها في الشخص المتقدم، وهي على النحو الآتي:

- أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

- أن يكون المتقم للحجز من أهالي مدينة 15 مايو.

- ألا يكون المتقدم سُبق له تخصيص مقبرة من قبل، سواء له أو لأحد من أسرته.

- أن يكون لكل أسرة مقبرة واحدة فقط، ولا يجوز حجز أكثر من مقبرة لنفس الأسرة.

- التخصيص سيكون بالقرعة العلنية لمن تنطبق عليهم الشروط.

ونوه جهاز مدينة 15 مايو، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، أن موعد القرعة سيتم الإعلان عنه لاحقًا، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين في القرعة.