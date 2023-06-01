بدء موسم تجفيف الفلفل بالأقصر.. ومدير محطة التعبئة: صدرنا 80 طنا العام الماضي

للعام الثاني على التوالي، تواصل محطة الشهيد ماجد صالح، لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، بقرية طفنيس المطاعنة جنوب الأقصر، تجفيف محصول الفلفل، بعد نجاح التجربة لأول مرة العام الماضي، إذ بدأت المحطة منذ يومين في موسم التجفيف، حيث بدأت دول جديدة في طلب كميات كبيرة من الفلفل المجفف.

يقول المهندس عبدالكريم دياب، مدير المحطة، لـ«الوطن»، إنّ تجربة تجفيف الفلفل حققت نجاحًا كبيرًا لأول مرة بعد تنفيذها بالمحطة، إذ صدرت المحطة العام الماضي، نحو 80 طنًا من الفلفل المجفف، لدول السوق الأوروبية وبعض دول الخليج وجنوب أفريقيا، ونستهدف هذا العام مضاعفة الرقم، مؤكدًا أنّ المحطة توفر مئات فرص العمل للشباب والفتيات، خاصة خريجي كليات ومعاهد الزراعة، وتوفر لهم دخلًا جيدًا ثابتًا، ويجري تدريبهم على كيفية فرز وتعبئة كل محصول على حدة.

إقبال كبير على الفلفل المجفف

ويضيف «دياب»، أنّ هناك إقبالًا كبيرًا من دول جديدة لاستيراد الفلفل المجفف، مثل دولتي الهند والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنّ عملية التجفيف تجري على مراحل عدة؛ تبدأ بجلب المحصول من المزارعين المتعاقدين مع المحطة، ثم عملية الفرز يعقبها مرحلة التقطيع داخل الماكينة، ثم يُنشر في الشمس لمدة يومين ثم يعبأ مرة أخرى ويُصدر.

مدير المحطة: نستقبل يوميًا نحو 10 أطنان فلفل أحمر وأخضر

ويوضح مدير المحطة، أنّ المحطة تستقبل يوميًا نحو 10 أطنان فلفل أحمر وأخضر من نوع الهالبينو، وبعد الفرز والتقطيع داخل الماكينة تصبح الـ10 أطنان، طنًا واحدًا، لافتًا إلى أنّ المحطة تعمل في تجفيف محاصيل الطماطم والعنب والفلفل والمانجو والبلح وغيرها من المحاصيل الزراعية، كما توفر فرص لتسويق المحاصيل الزراعية المحلية وتصديرها خارجًا وتُدر ربحًا جيدًا على أصحاب تلك المحاصيل.