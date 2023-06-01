مصرع 9 وإصابة 4 أشخاص في اشتعال ميكروباص بالطريق الأوسطي بأكتوبر

لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث اشتعال ميكروباص على الطريق الأوسطي بأكتوبر، تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد داوود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب اشتعال بسيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى ووجود متوفين ومصابين، على الفور أمر اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية، المقدم محمد داود رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعى

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق 40 سنة من الخلف بسيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعى أدى إلى اشتعال الميكروباص بالكامل وتفحم 9 أشخاص وإصابة 4 اخرين إصابات خطيرة ، وفر سائق المقطورة هاربا ، وتكثف مباحث اكتوبر ثالث جهودها لضبطه ، تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.