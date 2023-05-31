عاجل.. الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني صحراوي مع ذروة موجة الحر.. تعرف على موعده

تبدا غدا الخميس ذروة الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلاتها، نتيجة تعرض البلاد لتاثير منخفض خماسيني حار، قادم من المناطق الصحراوية، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن أن حالة الطقس تشهد نشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، خلال الساعات المقبلة، عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

منخفض خماسيني صحراوي حار

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون حاراً على القاهرة الكبري وشمال الوجه البحري، وشديد الحرارة على باقي محافظات ومدن الجمهورية، بسبب الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية والغربية، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة غداً الخميس

وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس 1-6-2023 على النحو التالي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 38 - 25

- كفر الشيخ 38 - 20

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 38 - 24

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 38 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 35 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر40 - 23

- نخل 36 - 14

- كاترين 30 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 35 - 21

- شرم الشيخ 40 - 26

- الإسكندرية 37 - 21

- العلمين الجديدة 36- 21

- مطروح 32 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 35 - 25

- رأس غارب 39 - 23

- الغردقة 38 - 26

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25