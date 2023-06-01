تعديلات جديدة في حركة قطارات الوجه القبلي بداية من اليوم

كشفت هيئة السكة الحديد عن تعديلات جديدة في حركة القطارات المتجه للوجه القبلي والتي يتم تطبيقها بداية من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو الجاري، موضحة أنّ أول هذه التعديلات هي إيقاف تشغيل قطار رقم 991 مكيف «سوهاج - القاهرة» بشكل مؤقت.

محطات وقوف قطار رقم 971

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنّ التعديلات تشمل أيضًا وقوف قطار رقم 971 في محطات المراغة وسمالوط ومطاي وبني مزار كخدمة بديلة مع زيادة تركيبه، موضحة أنّ هذا القطار يمر بعدد من المحطات بعد أن يتحرك من محطة سوهاج أولها المراغة ثم طهطا.

كما يمر قطار رقم 971 بمحطات طما وصدفا وأبو تيج وأسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط ودير مواس وملوي والمنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والفشن وببا وبني سويف والواسطى والعياط والجيزة والقاهرة.

أسباب إجراء تعديلات على حركة القطارات

تأتي هذه التعديلات استمرارًا لعمليات التحديث والتطوير التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر على خطوط السكة الحديد، مؤكدة أنّ هذه التعديلات من شأنها تعزيز عوامل الأمان وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وتحدث حاليًا أعمال فك ارتباط بلوكات سوهاج لتحديث وتطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة - السد العالي»، وهو ما تطلب إجراء عدد من التعديلات على سير القطارات للوجه القبلي تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكة الحديد، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم، نظراً لأعمال التطوير في نظم الإشارات التي تتم على مختلف خطوط الوجهين البحري والقبلي:

- خط القاهرة – أسيوط 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.