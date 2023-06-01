وظائف شاغرة في شركة ومطعم.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل يوم توظيفي للشباب مقدم من شركة جو باص التي تطلب للتعيين «طلبة وخريجين»، في إطار حرص الوزارة على إتاحة العديد من فرص العمل للشباب والخريجين.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز فرص العمل المتاحة في شركة جو باص، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف في شركة جو باص

وتطلب الشركة شغل الوظائف التالية:

1. كول سنتر «دون خبرة».

2. موظف حجز «دون خبرة».

3. سائق أتوبيسات رخصة أولى «خبرة 5 سنوات».

مكان العمل: عبدالمنعم رياض – القطامية.

شروط الحصول على الوظائف

- مؤهل عال إلى متوسط «طلبة أو خريجين»

- حد أقصى حد للسن لموظفي الكول سنتر و الحجز 30 سنة.

- أقصى حد للسن للسائقين 60 سنة.

الحقوق

راتب مجزي + بدل رحلات للسائقين.

عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

يوم إجازة أسبوعيا.

تأمين اجتماعي وطبي.

للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.

كما تطلب شركة كبرى في مجال المطاعم للتعيين الوظائف الآتية:

１. محاسب عام «خبرة 5 سنوات في مطاعم الأسماك».

２. محاسب أصول «خبرة من سنة إلى سنتين في المطاعم».

أماكن العمل: 6 أكتوبر - الشيخ زايد.

الشروط

- حاصل على بكالوريوس تجارة.

- جيد في اللغة الإنجليزية.

- أقصى حد للسن 35 سنة.

الحقوق والمميزات

- راتب مجزي.

- مواصلات.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- يوم إجازة أسبوعيا.