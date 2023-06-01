استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 1-6-2023 في البنوك المصرية، دون تسجيل تغيير ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية، حيث شهدت العملة الأمريكية استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، وجاء سعر الشراء الأقل في البنك الأهلي حيث سجل نحو 30.75 جنيه، والأعلى 30.90 في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 1-6-2023 في البنوك المصرية، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، بينما البيع يصل إلى 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم نحو 30.85 جنيه، وسجل نحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاھرة اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، ووصل إلى نحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.