استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنوك، استقرارا ملحوظا ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الأعلى شراءً نحو 30.90 جنيه، فيما سجل سعر الأقل بيعا نحو 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 بالنسبة لسعر البيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.