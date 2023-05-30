سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك المصرية.. اعرف الأقل

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، سواء في الشراء أو البيع فالأول يتراوح بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، والثاني بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، وبالنسبة لأقل سعر للبيع في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى في مصرف أبوظبي الإسلامي.

والأعلى في البيع لسعر الدولار الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك المصرية، البنك المركزي المصري، والأقل في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وعن سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر للشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاھرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.