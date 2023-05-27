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ضبط 75 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
10:17 م | السبت 27 مايو 2023
ضبط 75مخالفة تموينية بالدقهلية

ضبط 75مخالفة تموينية بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط الحملات التموينية 75 مخالفة تموينية، أثناء المرور على المخابز والأسواق، مؤكدا تحرير محاضر بها، وعرضها على النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات اللازمة.

حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان له، إلى أن الحملات جاءت بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات المجمعة كانت في الإدارات المختلفة، شربين ونبروه والجمالية وبلقاس والمنزلة، وأسفرت عن ضبط 75 مخالفة تموينية.

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية

ولفت السيد دايرة إلى أن الحملات بالنسبة للرقابة على المخابز، جاءت محاضرها كالآتي::

- 39 محضر نقص وزن ما بين (8- 19جم).

- 13 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 8 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 67 شيكارة.

- 5 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر انتهاء من الإنتاج.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

وفيما يخص الرقابة على الأسواق، جاءت المحاضر كالتالي:

- 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 5 محاضر تجميع قمح، وجرى التحفظ على 62 طن.

وشدد «دايرة» على أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، واستمرار ممارسة سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة، بالرقابة على المخابز والأسواق، من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.

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بقلم آية حسنين