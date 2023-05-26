ضبط 61 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز و الأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات تموينية مفاجئة اليوم وضبط 61 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق بعد المرور عليهم بشكل مفاجئ اليوم، وجاءت الحملات بناء على توجيهات على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز و الأسواق لضبط المخالفين.

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأوضح«دايرة» في بيان صحفي له أن الحملات المجمعة بالمديرية توجهت إلي جمصة و دكرنس، و أسفرت الحملات المشكلة عن ضبط المخالفات التموينية في المخابز، و قامت بتحرير محاضر جاءت كالآتي:

- 19محضر نقص وزن مابين 8-19جرام .

- 3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 7 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 57 شيكارة.

- 1 محضر استنزال بقيمة 13 شيكارة.

- 1محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 1 محضر 1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

- 1محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 2 محضر ضرب وهمي بقيمة 1510 رغيف.

وجاءت المحاضر الخاصة بتموين الدقهلية علي الأسواق كالآتي:

- 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

-3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 1 محضر عدم وجود دفتر فواتير .

-1 محضر غش تجارى.

-3 ذبح خارج السلخانة.

-5 محضر غلق في مواعيد العمل.

- 1 محضر عدم إعلان عن مخازن.

- 1 محضر عدم وجود شهادة اعتماد من الرقابة الصناعية

-2 محضر بيع بأزيد من السعر«سجائر».

-2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

و تمكنت الحملات المرورية من ضبط 60 علبة سجائر، و12كجم لحم مفروم، و30 كيلو لحم بلدي، و نصف طن لحوم مجمدة ودهون.

وأشار«دايرة» إلى أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.