رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023.. اعرف درجاتك الآن

تستعرض «الوطن»، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح85.1%، والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، والمكفوفين 88 %، ونتيجة المدارس الدولية97.1 % ، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.. اعرف درجاتك.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه يمكن الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023، على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن درجات المواد الدراسية لإتمام التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني (دور أول) 2022/2023 من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي .. 259 حصلوا على الدرجات النهائية

- 259 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي 2023 حصلوا على الدرجات النهائية.

- إدارة شبرا التعليمية حققت المركز (الأول) في نتيجة الصف الثالث الإعدادي علي مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%.

- حصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية علي المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت 96.72 %.

- حصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24% .