تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.. اعرف الضوابط

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، تعد من أكثر الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور خلال هذه الفترة، تزامنا مع فتح باب التقديم من اليوم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما أعلنت المديريات التعليمية، معايير وضوابط التنسيق للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

وقد حددت المديريات التعليمية، معايير واشتراطات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، والتي شملت السن من شهادة ميلاد الطالب، حيث يحظر قبول أي تلميذ لم يستوف سنه 6 سنوات في أكتوبر 2023 أو يزيد عن تسع سنوات، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، من خلال بطاقة الرقم القومي أو إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.

يحظر قبول أي تلميذ لم يستوف سنه 6 سنوات

ومن ضمن معايير تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، الالتزام بالقرار الوزاري رقم 154 الصادر في هذا الشأن بتاريخ 1 يوليو 1989، وعلى المدرسة الالتزام بالتعليمات الواردة من الشؤون المالية والإدارية بما يخص الطوابع والدمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية أو المادية.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن قبول تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، بأي مدرسة خاضع لشروط التنسيق، وليس هناك إلزاما لتلاميذ أي روضة بدخولهم ذات المدرسة.