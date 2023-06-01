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رئيس جهاز الشيخ زايد يتابع سير العمل بمشروع «جنة» وأعمال مرافق المدينة

كتب:

أيمن حمزة
11:26 ص | الخميس 01 يونيو 2023
رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يتفقد مشروع جنة

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يتفقد مشروع جنة

أجرى المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جولة تفقدية بموقع مشروع «جنة 2»، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروع وتذليل أي عقبات إن وجدت، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالحاجزين بمشروعات جنة بمراحلها المختلفة «2 و4»، ضمن توسعات المدينة.

 

رئيس جهاز الشيخ زايد يتابع سير العمل بمشروع جنة 

ووجه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بضرورة التنسيق بين الشركات العاملة بالمشروع واستكمال أعمال المرافق وتنسيق الموقع الجاري تنفيذها بالجودة المطلوبة، حيث وصلت نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى بإجمالي 50 عمارة لما يزيد على 60% وذلك بمشروع جنة 2 والذي يضم 111 عمارة بها 2664 وحدة سكنية.

 

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد مصطفي، بأنه جارٍي حالياً تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيها، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالقرب من مشروع جنة (3) بالمنطقة وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.

مشروعات تنموية كثيرة بالمدينة

ونوه رئيس جهاز  الشيخ زايد  إلى وجود مشروعات تنموية بالمنطقة أهمها مشروع عمارات جنة 3 بعدد 1920 وحدة سكنية، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات العقارية.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.