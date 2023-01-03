«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

عدد من قطع الأراضي الاستثمارية أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، للتخصيص بالمدن الجديدة للشركات، بالشراء بالدولار الأمريكي من الخارج، إذ يسمح للشركات التي يكون مؤسسيها شريك أجنبي بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة، بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وفقا للموقع الرسمي لهيئة المجمعات العمرانية الجديدة.

نظام سداد ثمن الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

- يتمّ سداد كامل ثمن الأرض مضافاً إليها (1% مصاريف إدارية + 5.0% مجلس أمناء).

- الحد الأدنى لنسبة الدفعة المقدمة المطلوب سدادها على النحو الآتي:

1. الأنشطة الخدمية:

- التعليمي، الصحي، الفندقي، النوادي: نسبة 15% دفعة مقدمة كحد أدني.

- التجاري، الإداري، وغيرها: نسبة 25% دفعة مقدمة كحد أدني.

2- النشاط العمراني:

- حتى 50 فدانًا: نسبة 25% دفعة مقدمة كحد أدني.

- أكبر من 50 فدانًا إلى 200 فدان: نسبة 20% دفعة مقدمة كحد أدني.

- أكبر من 200 فدان فأكثر: نسبة 15% دفعة مقدمة كحد أدني.

3- أسلوب سداد الأقساط:

- الأقساط تحدد طبقا لنشاط قطعة الأرض وتبدأ من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

- تكون الأقساط محملة بالأعباء طبقا للمعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 5.0% مصاريف تحصيل ويحتسب هذا العائد من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

- يتمّ تحصيل المصاريف الإدارية الآتية عند التقدم على أي من الفرص الاستثمارية:

1- الأنشطة العمرانية المتكاملة (عمراني/ قرى سياحية) بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة.

2- الأنشطة الخدمية بأنواعها 5 آلاف جنية للقطعة.

3- باقي الأنشطة بواقع 2000 جنية للقطعة.