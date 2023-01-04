«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التخصيص بالمدن الجديدة للشركات، عن طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية، بالشراء بالدولار الأمريكي من الخارج، إذ يسمح للشركات التي يكون مؤسسيها شريك أجنبي بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، محظورات حجز أراضي الإستثمار بالمدن الجديدة، وفقا للموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

محظورات حجز أراضي الإستثمار بالمدن الجديدة

1- يحق للمتقدم العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد تقديم الطلب على القطعة المطروحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يتم دراسة الطلب المقدم من اللجنة والقطاعات المختصة بذات الشأن.

2- التأكد من دخول السويفت المحول من الشركة بما يساوي قيمة 5%من قيمة الأرض بما يعادله بالدولار الأمريكي بحساب هيئة المجتمعات في البنك المركزي، وفي حال استيفاء الشركة كافة المستندات المطلوبة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة طبقا للقواعد المتبعة بذات الشأن.

3- في حال عدم التزام الشركة بتقديم المستندات المطلوبة أو بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة يتم خصم قيمة 50% من جدية الحجز.

4- لا يتم تقديم طلبات على قطع الأراضي الجاري دراستها في ضوء الآلية المشار إليها عالية إلا بعد البت في أول طلب مقدم.

5- يشترط لتخصيص أرض بنشاط مخازن، أن يكون لطالب التخصيص نشاط قائم يحتاج إلى مناطق تخزين بذات المدينة المطلوب التخصيص بها.

6- يتم منح الشركات التي تنتهي من تنفيذ وتشغيل كامل المشروعات بقطع الأراضي الخدمية قبل انتهاء المدة الأصلية المقررة للتنفيذ بحد أدني عام، نسبة خصم 5 % من قيمة الأرض.

7- منح المشروعات العمرانية المتكاملة بمساحة 20 فدان فأكثر مهلة إضافية للتنفيذ لمدة عام واحد يضاف لمده التنفيذ المسموح بها للمشروع.

8- يحظر قبل سداد كامل الثمن الموافقة على تعديل بنود الطلب المقدم التى تمت الترسية على أساسها.

9- يحظر على مقدمي الطلبات تحرير توكيلات على الأراضي التى يتم ترسيتها عليهم ولكن يجوز فقط تحرير توكيلات إدارة، ولن تعتد الهيئة بأى توكيل آخر من أي نوع سوى توكيل الإدارة وليس للغير أي حقوق قبل الهيئة وفى حال مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات التى تراها لازمة لحفظ حقوقها ويتحمل المخالف كامل المسؤولية قبل الهيئة وقبل الغير.

10- يتم إرفاق كروكي قطعة الأرض المرغوب التقدم عليها بالطلب المقدم من الشركة، وطباعة الكروكي من على الموقع الإكتروني للهيئة في تلك الفترة والمدون أعلاه تاريخ نشر القطعة على الموقع.

11- يتم التعامل مع من له حق التوقيع بالسجل التجاري للشركة أو بتوكيل رسمي بالإدارة في التعامل مع هيئة المجتمعات وأجهزة المدن التابعة لها.