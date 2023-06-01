 تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 793 شاحنة و107 سيارات حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 349 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و444 شاحنة و16 سيارة.

تداول 1700 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتان أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهي أمل، والقاهرة والحرية وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع، و269 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي سينا وآيلة وبريدج. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2315 راكب بموانيها.