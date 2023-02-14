«سلامة الغذاء» تعلن عن وظائف في المواني المصرية.. اعرف الشروط

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن فتح باب التقديم بطلبات للعمل بالمعامل المركزية النموذجية التابعة للهيئة بوظيفة باحث مختبرات، بنظام التعاقد في عدد من الموانئ المصرية «ميناء شرق التفريعة (بورسعيد)- ميناء سفاجا- ميناء نويبع»، وذلك عن طريق التعاقد لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا لقرار وزارة التخطيط والإصلاح الإداري رقم 125/2018، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان وذلك في مجال التحاليل للمواد الغذائية وملوثاتها .

المؤهلات المطلوبة لوظيفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على الموقع الرسمي لها، أنه يشترط في التقدم للوظيفة الحاصلين على المؤهلات الآتية:

- بكالوريوس زراعة «الصناعات الغذائية - ألبان - كيمياء مبيدات- الكيمياء الحيوية- الميكروبيولوجي- وقاية النبات».

- بكالوريوس علوم «الكيمياء – الميكروبيولوجي».

- بكالوريوس طب بيطري.

شروط التقدم لوظيفة هيئة «سلامة الغذاء»

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على ضرورة ذكر التخصص الرئيسي والفرعي إن وجد، على ألا يقل التقدير العام للمتقدم في درجة البكالوريوس عن «جيد» مع إعطاء الأولوية للتخصصات ذات الصلة بمجال الاختبارات المعملية، لافتة إلى أن شروط التقدم للوظيفة يتمثل فيما يلي:

- التمتع بالجنسية المصرية.

- حسن السمعة ومحمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يجتاز المقابلات الشخصية بعد اجتيازه الاختبارات المقررة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- اجتياز الكشف الطبي لمن اجتاز الاختبارات.

- التقدم فقط في المحافظة الكائن بها محل الإقامة وفقا لاحتياج الهيئة ومحل الإقامة المثبت بالرقم القومي.

- يلتزم المتعاقد بالعمل بالمعمل الذى سيتم توزيعه عليه.

رابط التقديم لوظيفة هيئة سلامة الغذاء

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه يتم التقدم الكترونيا عن طريق الدخول على بوابة الوظائف الحكومية Https://jobs.caoa.gov.eg للاطلاع على شروط الإعلان والتقديم على الرابط التالي http://jobs.nfsa.gov.eg/ وذلك خلال الفترة من 14 فبراير 2023 و حتى28 فبراير 2023.

المستندات المطلوبة للحصول على وظيفة

ولفتت إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على وظيفة سلامة الغذاء تتمثل فيما يلي:

- صورة المؤهل الدراسي الجامعي.

- سيرة ذاتية للمتقدم.

- المؤهل فوق الجامعي «دبلوم دراسات عليا- ماجستير- دكتوراه» .

-صورة شهادة الخدمة العسكرية.

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- المستندات أو شهادات الخبرة التي تفيد بالعمل في وظيفة ذات صلة بالتخصص (إن وجد).