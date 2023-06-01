«الضرائب»: تأهيل كوادر واعية ضريبيا في جميع مؤسسات المجتمع المدني

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ المصلحة ستظل ساعية لتقديم الدعم الفني بشكل مكثف لكل من يحتاج الدعم، والهدف من ذلك هو تأهيل كوادر لديها وعي ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدني، وستظل المصلحة مستمرة فى طريق التوعية حتى اكتمال الثقافة الضريبية لدى المجتمع الضريبي.

تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ ما قامت به المصلحة في الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات، كتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، التي يتم تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثانية للمنظومة والتي شملت 100 جهة/ شركة بتطبيق المنظومة، اعتبارا من 15 مايو 2023، يعد بمثابة ركن هام من أركان الرقمنة، وجزء من رؤية مصر 2030، مؤكدا أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية.

تقديم المعلومات من مصادرها

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف الزيات، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين أول، عن خالص تقديره للتعاون والدور التوعوي الذي يقوم به مركز تدريب المقطم التابع للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، قائلا إنّ الهدف من عقد سلسلة من الندوات تابعة للهيئة، هو تقديم المعلومة من مصدرها حتى لا يحدث سوء فهم يؤدى إلى ظهور العديد من المشكلات في تطبيق المنظومة.

وأضاف أنّه لولا قرار تطبيق الرقمنة والميكنة في المصلحة من قبل القيادة السياسية فى 2018، والذي كان مواتيًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والذى أعقبه ظهور جائحة كورونا، كان له أثرا إيجابيا على كافة الإجراءات الضريبية، وساهمت بشكل كبير في عدم تعطيل مصالح المتعاملين مع المنظومة الضريبية بأكملها، مشيرا إلى أنّ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد إحدى ثمار تطبيق الميكنة الشاملة، وكان الهدف من تطبيقها هو توحيد الإجراءات على الجميع وتبسيطها مما يقلل من النزاعات الضريبية مع المجتمع الضريبي .

تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة

وأوضح «الزيات» أنّ مصلحة الضرائب المصرية تتابع عن كثب كافة ردود الأفعال المترتبة على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وتسعى جاهده من أجل طمأنة، مشيرا إلى حرص مصلحة الضرائب الكامل على تقديم الدعم المطلوب، وعلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بكل عدالة وشفافية.

تطبيق هذه المنظومة على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة

فيما استهل محمد السيسي، عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية، كلمته بشكر وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على إتاحة الفرصة للتواصل الفعال بين الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعه لها مع ممثلى مصلحة الضرائب المصرية، والذى كان له عظيم الأثر على استيعاب الحضور لمنظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات، مشيرا إلى أنّ حوكمة وميكنة مصلحة الضرائب المصرية متمثلة في تطبيق هذه المنظومة على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية، والذى من شأنه ضمان الحساب الدقيق للاستقطاعات، علما بأن للمنظومة دورا كبيرا في تخفيف العبء الإداري وأرشفة المستندات ورقيا، مؤكدا أنّ مشروع منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات هو مشروع لصالح الاقتصاد القومي للدولة المصرية فلابد أن نتكاتف جميعا من أجل إنجاحه.

عقد ثلاث ندوات على مدار ثلاثة أيام

جدير بالذكر، أنّه تم عقد ثلاث ندوات على مدار ثلاثة أيام، حاضر فيها كل من وائل السيد مدير المكتب الفني لرئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وأحمد خيري مدير فحص ضريبة المرتبات بكبار الممولين أول، وهيثم فؤاد مدير فحص أجور ومرتبات مركز كبار الممولين ثان، وبلغ عدد الشركات المشاركه في اللقاء حوالى 21 شركة منهم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو، وشركه هندسة النظم والقوي الكهربائية، وبلغ عدد الحضور في حدود 100 محاسب ومهندس من القيادات الواعدة لقطاع الكهرباء، وكان اللقاء تحت رعاية كل من المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركه القابضة لكهرباء مصر، ونادية قطري عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشؤون المالية والتجارية والتمويل، والمهندس مدحت فودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وبحضور محمد محمود السيسي عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية، وأحمد سامي يوسف مدير عام الضرائب والمشرف على الادارة العامة للتسويق والعقود بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد فاروق رئيس قطاع التدريب بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.