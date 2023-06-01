ليلى علوي تتصدر شباك التذاكر بـ206 آلاف جنيه لفيلم شوجر دادي أمس

حققت الفنانة ليلى علوي نجاحا كبيرا من خلال فيلمها «شوجر دادي»، وبلغت إيرادات أمس 223 ألف جنيه، متصدرة المركز الأول بين الأفلام الأخرى المتنافسة، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «شوجر دادي»

وتصدّر فيلم شوجر دادي المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، حيث ينافس 9 أفلام أخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، وجوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.