ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في البساتين

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أنّ بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم، حال التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 أمتار، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.