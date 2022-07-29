سيولة مرورية بالشوارع البديلة بعد غلق شارع الأهرام في الجيزة

شهدت شوارع «خاتم المرسلين والشعب واللواء فاروق الصاوي ومحمود سامي البارودي»، بالجيرة، سيولة مروية مع الساعات الاولي من صباح اليوم، إثر إقرار المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين وغلق شارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية إلى ميدان الجيزة، وتحديداً بداية من شارع فاطمة رشدي حتى ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني.

غلق موقع العمل بالحواجز الاسمنتية والمطاطية لبدء الاعمال

واستخدمت الشركة المنفذة لموقع محطة مترو أنفـاق المساحة بشارع الأهرام صباح اليوم المعدات الثقيلة لغلق موقع العمل بالحواجز الأسمنتية والمطاطية بدايًة من منطقه «ومبي»، بشارع الهرم وحتي شارع فاطمة رشدي.

التحويلات المرورية بعد إجراء الغلق الكلي بشارع الأهرام

وكانت محافظة الجيزة طالبت قائدي المركبات القادمة من محور أنور السادات «ترسا سابقاً»، وترغب بالسير في اتجاه شارع الأهرام، مواصلة السير حتى كوبري «عثمان محرم الجديد»، والصعود أعلى الكوبري ثـم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتـحـة الـدوران المواجهـة لنادي الشرقية للدخان، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع خاتم المرسلين ةالدخول يميناً عبر شارع اللواء فاروق الصاوي وصولاً إلى شارع الشعب ثم الدخول يساراً باتجاه شارع محمود سامي البارودي وصولاً إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة .

الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولاً لنفق الهرم وميدان الجيزة

وقالت محافظة الجيزة في بيان صحفي، إنّ حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه «نفق الهرم – ميدان الجيزة»، مباشرة يفضل أن تستكمل السير بشارع خاتم المرسلين حتى شارع ترعة الزمر ثم الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولاً لنفق الهرم وميدان الجيزة.