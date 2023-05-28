محافظة الجيزة تشهد سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة

تشهد محافظة الجيزة الآن تساقط الأمطار، مع نشاط كثيف للرياح، والتي بدأت منذ ساعات محملة بالأتربة، كما تحمل نسمات الليل برودة ملحوظة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية، بيانا لها منذ قليل، أوضحت فيه تفاصيل ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن أسباب تكون تلك الحالة هو نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

وكما توقعت الأرصاد، تساقطت الأمطار طبقا للبيان الصادر عن الأرصاد الذي أكد أنه بالنسبة للأمطار فمن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار أخرى متوسطة ستكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس».

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-5-2023، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 20

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 34 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29.