ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية موسعة بدمياط

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حملة أمنية

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، شارك قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو).

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة تحفظت خلالها على «كمية من مخدر الحشيش تزن 10,250 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو تزن 18 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيدرو تزن 7 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين تزن 250 جراما - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات النارية»، بحوزة 10 متهمين لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.