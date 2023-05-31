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ضبط عاطل متهم في 6 قضايا مخدرات وسرقة في الغربية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:09 م | الأربعاء 31 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية، عاطلا مقيما بدائرة مركز شرطة سمنود، سبق اتهامه في 6 قضايا، بين مخدرات وسرقة بالإكراه، وسرقة، ومحكوم عليه في قضيتين بينهما حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته 18 كيلوجرام لمخدر البانجو، وفرد محلي، وطلقة لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وقُدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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