18 وظيفة مطلوبة للمصابين بشلل الأطفال.. الشروط والمؤهلات

رصد موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من فرص العمل المتاحة للمصابين بشلل أطفال، والتي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

ونوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات، في إطار تقديم «الوطن» لسلسلة من الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة للقارئ.

وظيفة محاسبة عامة

اسم الشركة: شركة العالمية للتوريدات الكهربائية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة لـ الوظيفة: 3 أفراد.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسؤول تسويق الكتروني

اسم الشركة: مصانع نصار للمواسير والبلاستيك.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الإعلام - قسم علاقات عامه وإعلان) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة متخصص مبيعات لخدمات تكنولوجية

اسم الشركة: شركة الرسام.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 2000- 5 آلاف جنيه مصري.

وظيفة تلي سيلز

اسم الشركة: شركة الرسام.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 أفراد.

سنين الخبرة: سنتان -‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 1500- 3 آلاف جنيه مصري.

وظيفة مصمم -مصممة فوتوشوب

اسم الشركة: تنور الشام للمخبوزات.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

سنين الخبرة: سنتان - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة كول سنتر (من المنزل)

اسم الشركة: ماجنوم للأمن والحراسة ونقل الأموال.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 18 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام/ أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000- 3500 جنيه مصري.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: وود برو.

مقر العمل: أبو رواش - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة تيلي سيلز

اسم الشركة: مركز الصفوة للمال والاعمال.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 6 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500- 3500 جنيه مصري.

وظيفة مصممة جرافيك

اسم الشركة: إنفنيتي فيجين.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 6 آلاف جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000- 3 آلاف جنيه مصري.