3 حالات يجب فيها إبلاغ شركة الكهرباء.. «الحق نفسك لو حصل عطل أو ماس»

يواصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تقديم توضيحات في كل الأمور المتعلقة بالكهرباء والمواطن المشترك، وذلك في إطار توعية المستهلك بكل القواعد المنظمة للحقوق والواجبات.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في بيان له عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها وهي كالآتي:

حالات يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء

1- في حال حدوث عطل أو ماس في العداد.

2- في حال زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجارى أو العكس يجب إبلاغ شركة الكهرباء.

وخصصت وزارة الكهرباء، خط ساخن للتواصل مع الوزارة وتقديم شكاوى أو مقترحات وطلب مساعدة وهو رقم 121.

وفي سياق متصل في إطار اهتمام الوزارة بالاستجابة للمشتركين، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن استجابتها لشكوى أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم تركيب العداد الخاص بعقاره الكائن بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها تبين أن سبب التأخير في تركيب العداد هو وجود مهمات كان لابد من تركيبهم، وبالفعل قام الجهاز تركيب المهمات المطلوبة.

ثم تم تركيب العداد المطلوب.

تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.