رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مرفق الكهرباء يستجيب لشكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العداد

كتب:

سلامة عامر
06:08 م | الإثنين 29 مايو 2023
احد فنيو الكهرباء خلال تركيب العداد"ارشيفية"

احد فنيو الكهرباء خلال تركيب العداد"ارشيفية"

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استجابته السريعة لشكوى أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم تركيب العداد الخاص بعقاره الكائن بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

إجراء معاينة للعقار الخاص بالشاكي

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور إلى أنه تمت دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المشكو في حقها، لافتا إلى قيام الشركة بإجراء معاينة للعقار الخاص بالشاكي، وتبين أن سبب التأخير في تركيب العداد هو وجود مهمات كان لا بد من تركيبها أولاً.

تركيب شركة توزيع الكهرباء العداد المطلوب

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور، إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ركبت المهمات المطلوبة، إضافة إلى تركيب العداد المطلوب.

التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور، إلى أنه تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

خطوات استقبال جهاز حماية المستهلك للشكاوى

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه..

- يقدم المواطن الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- في حالة عدم حل الشكوى المقدمة، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى أعطال الكهرباء.

منافذ جهاز حماية المستهلك لتلقي الشكاوى

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

اقرأ المزيد:

«مستثمري العاشر» تناقش معوقات المصانع مع قيادات مرفق الكهرباء بالمدينة

مرفق الكهرباء يطلق حملة لترشيد الاستهلاك.. احذر غسالة الأطباق والميكروويف

«حماية المستهلك» يعلن عن حملة لاستدعاء بعض موديلات سيارات نيسان صني

كيفية شحن عداد الكهرباء يونيو 2023.. 3 طرق اعرفها

3 حالات تتسبب في خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع.. تعرف عليها

خطوات إدخال قراءة عداد الكهرباء لشهر مايو.. 4 طرق متوفرة

مبالغ تخصم من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت».. اعرف شرائح الاستهلاك

طرق استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء.. اتبع 4 خطوات

هل يجوز تركيب عداد الإنارة بتوكيل رسمى عام؟.. «الكهرباء» تجيب

«لو عايز تقدم شكوى بسبب تلف عداد الكهرباء وهو مش باسمك».. اعرف التفاصيل

«الكهرباء»: حل 99% من شكاوي المواطنين بشركة جنوب القاهرة

"الكهرباء" تعلن خطوات إرسال شكاوي الفاتورة بـ "SMS "
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.