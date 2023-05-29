مرفق الكهرباء يستجيب لشكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العداد

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استجابته السريعة لشكوى أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم تركيب العداد الخاص بعقاره الكائن بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

إجراء معاينة للعقار الخاص بالشاكي

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور إلى أنه تمت دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المشكو في حقها، لافتا إلى قيام الشركة بإجراء معاينة للعقار الخاص بالشاكي، وتبين أن سبب التأخير في تركيب العداد هو وجود مهمات كان لا بد من تركيبها أولاً.

تركيب شركة توزيع الكهرباء العداد المطلوب

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور، إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ركبت المهمات المطلوبة، إضافة إلى تركيب العداد المطلوب.

التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور، إلى أنه تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

خطوات استقبال جهاز حماية المستهلك للشكاوى

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه..

- يقدم المواطن الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- في حالة عدم حل الشكوى المقدمة، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى أعطال الكهرباء.

منافذ جهاز حماية المستهلك لتلقي الشكاوى

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).