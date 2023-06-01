«مكافحة الإدمان» يدشن برنامجا وقائيا لشباب الكنائس بالتعاون مع الكاتدرائية

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطى التبغ، لاطلاع قساوسة الكنائس على آليات عمل الصندوق على المستوى الوقائي وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وكيفية تناول أضرار تعاطى المخدرات للمترددين على الكنائس بشكل علمي، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لمنطقة القبة ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية وبمشاركة 80 من قساوسة الكنائس.

تنظيم معسكر تدريبي لإعداد كوادر تطوعية من أبناء الكنائس

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الوزارة ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان على التعاون مع الكنيسة، من خلال إطلاق برنامج وقائي بالتنسيق مع اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لعقد سلسلة من الأنشطة التوعوية لحماية الشباب في الكنائس من الوقوع في براثن الإدمان، وتنظيم معسكر تدريبي لإعداد كوادر تطوعية من أبناء الكنائس للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار المواد المخدرة.

كما سيتم إعداد سلسلة ندوات بالكنائس على مستوى محافظات الجمهورية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية علاج مرضى الإدمان من خلال الخط الساخن «16023»، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

كما سيتم عقد سلسلة من المبادرات والندوات التوعوية ضد مخاطر الإدمان لتوعية القساوسة حول كيفية تناول أضرار تعاطى المخدرات للمترددين على الكنائس بشكل علمي، أيضا التوعية حول أنواع المخدرات وتأثيراتها على الصحة وكذلك المعتقدات والأفكار المغلوطة، وكيفية العلاج والخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

تقديم خدمات العلاج وتأهيل مرضى الإدمان بأعلى معايير الجودة

وأشاد الأنبا ميخائيل الأسقف العام لمنطقة القبة ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالكاتدرائية المرقسية بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان لافتا إلى أن ما شاهده داخل أحد مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يؤكد أننا أمام مؤسسة حكومية تتمتع بكل مقومات عناصر النجاح والرقى في تقديم خدمات العلاج وتأهيل مرضى الإدمان بأعلى معايير الجودة.

ووجه الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي والقائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على أوجه التعاون بين الصندوق والكنيسة في تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة، وأيضا في توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.