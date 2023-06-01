خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2023.. قدم لابنك إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التسجيل في رياض الأطفال 2023 - 2024، بداية من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2023 - 2024، قدم لطفلك إلكترونيا.

خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2023- 2024

ووفقًا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأتي خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2023 - 2024، كالآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «بوابة مركز المعلومات» من خلال هذا الرابط.

- النقر على خدمات ولي الأمر.

- النقر على مستخدم جديد.

- اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- استيفاء بيانات ولي الأمر كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي.

- تسجيل كلمة المرور.

- تسجيل الدخول.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل سواء كانت رسمية أو رسمية لغات.

- الضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان تفصيليًا.

- تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة حيث تكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

- حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل لرياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيا، وهنا تكون انتهت خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2023 - 2024، وذلك وفقًا لما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2023 - 2024

وعقب انتهاء تسجيل خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2023 - 2024، نوضح على النحو الآتي الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال:

- أصل شهادة الميلاد للطفل وصورة منها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

- إحضار 8 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء.

- إيصال مياه أو كهرباء باسم الأب أو باسم الجد للأب.

- إحضار صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ سنة سابقة.

- إحضار دفتر التأمين الصحي.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم.

- في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ في حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة عند التقديم لرياض الأطفال 2023- 2024.