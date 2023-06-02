وزارة الزراعة تكشف عن المركبات الكيميائية لمكافحة دودة الحشد الخريفية

أعلنت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرق المكافحة الكميائية لدودة الحشد الخريفية التي تصيب محصول الذرة وتتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.

توصيات الإرشاد الزراعي لمكافحة دودة الحشد الخريفية

ونصحت الإدارة المركزية للمكافحة باستخدام عدة مبيدات موصى بها من قبل لجنة المبيدات المكافحة الكميائية منعاً لاستخدام مبيدات غير فعالة أو مغشوشة في مكافحة الآفة التي تعد الأخطر والأكثر مقاومة للمبيدات.

أضافت أن المبيدات الموصى بها هي «فانتي 24 % SC كلورفينابير بمعدل 240 سم3 / فدان و وايبزو 30 % WG اندوكيكارب بمعدل 60 جم / فدان وجولدبين ماظة المثوميل 90 % بمعدل 300 جم/ فدان، ومبيد سبيدو WG الايمامكتين بنزوات 5.7 بمعدل 80 جم/ فدان».

من بين المبيدات أيضا: «كوراجين 20 % SC كلورانثرافيلبيرول بمعدل 60 سم3/فدان، كذلك مبيد بايفنثرين 27.3 بمعدل 100 جم/ فدان ومبيد ادنيت 12 % SC سبينتورام بمعدل 65 سم3/فدان ومبيد بروتكتو 9.4 % على الفيس الحديث والمبيد الحيوي BT بمعدل 400جم/ فدان».

أكدت إدارة الإرشاد الزراعي على ضرورة أن يراعى الرش على المحاصيل المصابة بدودة الحشد الخريفية في نهاية اليوم وقبل غروب الشمس، مشيرة إلى خطورة دودة الحشد الخريفية على محاصيل الأرز والذرة والصويا والبطاطس والقطن والطماطم وغيرها من المحاصيل التي تقل إنتاجيتها ويخسر مزارعها اقتصاديا عند عدم مكافحة الدودة لأنها تقلل من الحبوب.

فحص الحقل قبل اكتمال نمو النباتات

أما أهم التوصيات لمكافحة دودة الحشد الخريفية فهي ضرورة فحص الحقل بعد اكتمال نمو النباتات لمكافحة الدودة مبكراً واستخدام المبيد الموصي به عند ظهور الإصابة والرش برشاشات الظهر والحرص على رش النبات من القلب أو ما يعرف بالبلعوم مع تكرار الرش عند استمرار الإصابة ولكن بمبيد مختلف.