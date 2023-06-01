قائمة حضور زفاف ولي عهد الأردن.. منهم سيدة أمريكا الأولى والأمير وليام

بدأت الوفود الدولية الرسمية من ملوك ورؤساء وشخصيات رفيعة المستوى التوافد على عمان عاصمة الأردن، ليشهدوا حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف والمقرر عقده منذ قليل.

قائمة حضور زفاف ولي عهد الأردن

وكشفت قناة المملكة الأردنية الرسمية قائمة قائمة حضور زفاف ولي عهد الأردن كالآتي:

ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

رئيس ديوان ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة.

رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.

ولي عهد السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.

ولي عهد النرويج الأمير هاكون.

الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.

ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.

ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة سمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.

الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.

حفل زفاف ولي عهد الأردن

وتتوالى الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حفل زفاف ولي عهد الأردن اليوم الخميس، والمقرر أن يكون في قصر الزهران، لينتقل بعدها الزوجان في الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، يتخللها احتفالات شعبية متعددة، وتنتهي بمأدبة عشاء على شرف العروسين.