ختم «نفرح» يزين جوازات القادمين إلى الأردن بمناسبة حفل زفاف ولي العهد
كتب:
منى سعيد
02:09 م | الخميس 01 يونيو 2023
ختم «نفرح» يزين جوازات القادمين للمملكة الأردنية
احتفالا بحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل سيف، المقرر اليوم الخميس 1 يويو، أضيف ختم جديد على جوازات السفر الخاصة بالقادمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعنوان «نفرح».
ختم «نفرح» على جوازات سفر القادمين من المملكة
وبحسب ما نشر بوكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن هذا الختم يُعد إضافة للأختام الأخرى المستخدمة وليس بديلا عن الأختام الأساسية، وذلك ابتهاجا بحفل زفاف الأمير على رجوة آل السيف.
وأضاف التقرير أن هذا الختم هو ترحيب بالقادمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الوطني الذي يوافق حفل زفاف ولي العهد، وهو يستخدم اليوم فقط.
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