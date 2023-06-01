مراسم عقد قران ولي العهد الأردني.. احتفالات شعبية وتجهيزات ضخمة

كشف الديوان الملكي الهاشمي، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل السيف، وخلال الساعات المقبلة تبدأ الاحتفالات الشعبية نقلا عن الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

احتفالات شعبية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني

وتستمر مراسم عقد قران ولي العهد الأردني منذ أمس الأربعاء على مدار يومين، حيث أقام الملك عبدالله الثاني حفلا في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي مأدبة عشاء بمناسبة حفل زفاف ولي العهد، دعا خلالها نحو 4 آلاف شخص من أبناء المجتمع الأردني، وتخلل مأدبة العشاء فقرات فنية وثقافية تبرز التراث الأردني من غناء وشعر وأهازيج وررقص شعبي لبعض الفتيات المشاركات.

مراسم عقد قران ولي العهد الأردني

وعن مراسم عقد قران ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف، من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس في قصر الزهران، والذي يتضمن عقد القران، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

وأعلنت مديرية الأمن العام، 7 مواقع احتفالات خلال مسيرة الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي تزينت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وفي قصر الحسينية، يقيم الملك والملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.

التوافد على الأردن لحضور حفل الزفاف

وبدأ الضيوف من رؤساء وملوك العالم التوافد على الأردن بالعاصمة عمان لحضور احتفالات الأردن، ويحظى حفل زفاف ولي العهد الأردني باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وتتولى محطات التلفزيون بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.