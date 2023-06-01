انتظام حركة الملاحة بالمطارات رغم الطقس السيئ

تشهد الملاحة الجوية في المطارات المصرية عامة ومطار القاهرة بشكل خاص، انتظاما في حركة التشغيل لإقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية من وجود عاصفة ترابية ونشاط للرياح.

وبحسب مصادر ملاحية، فإن موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد لم تؤثر على حركة الطيران في مطار القاهرة حتى الآن أو المطارات الداخلية، ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

قطاع العمليات يتابع التطورات على مدار الساعة

وقالت المصادر الملاحية، إن هناك غرفة عمليات ومركز متابعة في كل مطار يتابع أوضاع الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدة أن قطاع العمليات يتابع التطورات على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتمت مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.

وأكدت المصادر الملاحية، أَن الرؤية الأفقية فوق مطار القاهرة تسمح بهبوط وإقلاع الطائرة دون أي معوقات للحركة الجوية؛ فضلا عن أن أجهزة المساعدات الملاحية على أعلى مستوى عالمي تتعامل مع الأحوال الجوية السيئة والطقس الغير مستقر دون تعطل الحركة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، نشرت صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد، اليوم الخميس، بنشاط رمال مثارة على أغلب الانحاء، حيث وصلت الرؤية الأفقية الى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة، طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

️في غضون ذلك أوصت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران روادها بضرورة التبكير بالحضور لصالات السفر، حرصا على علم ضياع الرحلات عليهم، وشددت الشركة على ضرورة التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ3 ساعات.