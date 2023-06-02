غلق كلي لشارع الأهرام في الجيزة لتنفيذ أعمال محطة مترو المساحة اليوم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، وذلك بداية من أمام شارع «سيد أبوالخير» وحتى شارع «أحمد لطفى السيد» بالاتجاه القادم من ناحية ميدان الجيزة من أجل تسليم النصف الثانى من الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق المساحة، بداية من الساعة 12 من صباح اليوم الجمعة.

تفاصيل غلق شارع الأهرام في الجيزة

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم استكمال تسليم الشركة المنفذة للنصف الثانى من موقع أعمال محطة مترو أنفاق «المساحة» وتحديداً «المرحلة الثانية»، على أن يتم ترك حارة مرورية وحيدة للطوارئ عرضها 3 أمتار، وهي تبدأ من شارع «سيد أبوالخير» وحتى شارع «أحمد لطفى السيد» من خلال طول يقترب من 300 متر، وذلك فى الإتجاه القادم من ناحية ميدان الجيزة في إتجاه مناطق كل من المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن تلك الأعمال سوف تستلزم تنفيذ غلق كلي لـ شارع «الأهرام» بالمنطقة المُشار إليهما من أجل تسليم موقع المحطة بالكامل بداية من الساعة 12 من صباح اليوم وحتى انتهاء الأعمال.

تحويلات مرورية

وكشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن التحويلات المرورية التي سيتم إجراءها، موضحة أن المركبات القادمة في شارع الأهرام من ناحية ميدان الجيزة، وترغب في استكمال السير في شارع الأهرام باتجاه مناطق كل من المريوطية والمنطقة الأثرية، يجب عليها اتباع الآتي:

- الدخول يميناً في شارع «سيد أبوالخير»، مع استكمال السير حتى تقاطع الشارع مع شارع «العشرين».

- ثم الدخول يساراً في شارع «العشرين»، مع استكمال السير حتى تقاطع الشارع مع شارع «أحمد لطفى السيد».

- ثم الدخول يساراً في شارع «أحمد لطفى السيد»، مع استكمال السير به، حتى الوصول إلى شارع «الأهرام».

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سوف يتم تعيين كافة الخدمات المرورية اللازمة من أجل مواجهة أى كثافات مرورية محتملة، مع تسيير حركة المرور في تلك المنطقة.