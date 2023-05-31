تفاصيل غلق دوران ميدان الرماية لتنفيذ ممشى المتحف الكبير.. هل توجد طرق بديلة؟

60 يوما تستغرقها الجهات المعنية بالجيزة في تنفيذ الممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير (أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم ) المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية «الأهرامات» والمتحف المصرى الكبير، ولهذه السبب أجرت الإدارة العامة غلقا كليا لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية بداية طريق الفيوم، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية هل يوجد طرق بديلة وموعد فتح الطريق.

60 يوما مدة غلق دوران ميدان الرماية

في بيان صدر من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة، والتي أعلنت فيه عن موعد غلق وفتح فتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية بداية طريق الفيوم، بدءا من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023، وقامت باستحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من 150 مترا ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة اخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام.

خبير مروري: الفتحة ليس لها طرق بديلة

ويقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري لـ«الوطن»، إن هذا الطريق ليس له طريق بديل، والتي تتمثل في فتحة دوران ميدن الرماية أغلقت وعلى بعد 150 مترًا تم فتح طريق آخر، لقائدي السيارة سيقوم بالعودة من على طريق الفيوم الصحراوي ومنها على المساكن الرماية وحدائق الأهرام وكل هذا الدلالات بتكون واضحة على اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الاعمال.